Inter-Verona, per Inzaghi problema rotazioni: le ultime sui 5 acciaccati − TS

È già antivigilia in casa Inter con Inzaghi alle prese con diversi giocatori fuori per infortunio. Da capire chi ce la farà già contro il Verona e chi direttamente contro il Milan

LA SITUAZIONE − Prima del Milan, ci sarà Inter-Verona, sfida di cruciale importanza per la squadra di Simone Inzaghi. C’è da riparare al beffardo pareggio di Monza e perché no rimettersi nuovamente in carreggiata Scudetto in caso di risultato redditizio dal Maradona la sera prima. La squadra però ha perso diversi titolari che stanno cercando di recuperare. Escluse lesioni per Lukaku, Barella e Calhanoglu. La loro presenza contro i veneti dipenderà dalle sensazioni che riceveranno dagli allenamenti di oggi e domani. Quanto a Brozovic, ci sarà sicuramente a Riyad ma potrebbe giocare anche un piccolo spezzone sabato sera a San Siro. Non più titolare, invece, Samir Handanovic, il quale punta la Supercoppa Italiana.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna