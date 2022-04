Inter-Verona, oltre 60mila a San Siro e contro il Milan già dato superiore! – TS

Inter-Verona in una cornice di pubblico di ben 60mila spettatori, secondo TuttoSport la sfida con il Milan è aperta anche al botteghino e in Coppa Italia si punta a fare anche meglio.

CLASSIFICA SPETTATORI – Inter-Verona, San Siro è pronto a ospitare più di 60mila tifosi per la sfida di sabato alle 18. Il Derby si sposta anche al botteghino: la società nerazzurra per la sfida di domani probabilmente non riuscirà ad ottenere il totale ottenuto dal Milan, lunedì scorso contro il Bologna (68mila spettatori), ma di sicuro tornerà in vetta nella speciale classifica sull’affluenza totale e media stadio in Serie A in questa stagione. Il Milan, infatti, con 16 gare interne ha raggiunto quota 621.405 in stagione. L’Inter, con 15 partite, è seconda a 577.643. Evidente che con i 60mila di domani, i nerazzurri torneranno dunque primi nella classifica spettatori. Inoltre, in Coppa Italia contro il Milan (in programma il 19 aprile), sono già stati venduti 65mila biglietti.

Fonte: TuttoSport

