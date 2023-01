Inter-Verona, non mancherà spinta di San Siro: verso il tutto esaurito – TS

L’Inter sfiderà il Verona domani sera. Un match che i nerazzurri non possono fallire, per continuare la rincorsa al Napoli. Non mancherà la spinta del pubblico: si va verso il tutto esaurito

SPINTA – L’Inter, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Parma, si rituffa in campionato. A San Siro, domani sera, ospite l’Hellas Verona di Zaffaroni. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, i tifosi nerazzurri non faranno mancare il loro supporto: già staccati 70.000 biglietti con la gara che si avvia all’ennesimo tutto esaurito stagionale. Altra prova d’affetto da parte dei tifosi dell’Inter, nonostante le difficoltà.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini