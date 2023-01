Inter tra Verona e Milan, Inzaghi monitora i 4 big acciaccati: le ultime − Sky

L’Inter si appresta ad affrontare prima il Verona e poi il Milan. Occhi puntati su quattro giocatori infortunati. I prossimi allenamenti saranno decisivi. Inzaghi spera nei recuperi

ULTIME − In collegamento per SS24, Andrea Paventi ha dato aggiornamenti sull’infermeria dell’Inter: «Giornata di allenamento importante anche se non sciolgono i dubbi sui 4 top infortunati: Barella, Brozovic, Calhangolu e Lukaku. Qualsiasi decisione sarà presa nella giornata di domani e nell’allenamento di sabato mattina. Inzaghi punta a portare in panchina almeno uno/due di questi giocatori col Verona. A San Siro, fortino nerazzurro, spera nella vittoria se vuole davvero pensare a rientrare a pieno nella lotta Scudetto. Serve mantenere questa linea di crociera che ha in casa».