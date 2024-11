Inter tra Verona e Lipsia, attacco da dosare: ci sono 3 opzioni – CdS

L’Inter si prepara alla trasferta di Verona, con un occhio di riguardo anche al Lipsia martedì sera in Champions League. Simone Inzaghi deve dosare le energie del suo attacco. Tre opzioni per domani.

RIPARTENZA – Prima la trasferta a Verona e poi l’incontro casalingo in Champions League con il Lipsia. Riparte così la stagione dell’Inter, dopo la sosta per le nazionali. Simone Inzaghi dovrà dosare dunque le energie della sua squadra. E se a centrocampo, in tre si giocano una maglia in regia, lo stesso può valere anche in attacco. Marcus Thuram in realtà è già certezza: il francese giocherà regolarmente al centro dell’attacco. Rimane da capire chi sarà il partner. Lautaro Martinez, suo compagno prediletto, è tornato solamente ieri ad allenarsi dopo i voli transoceanici tra Italia e Sudamerica. Il Toro è apparso stanco.

Verona-Inter, tre opzioni per Inzaghi: Thuram la certezza

OPZIONI – Chi invece è apparso decisamente più brillante è stato Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano non trova una maglia da titolare in Serie A addirittura dalla seconda giornata contro il Lecce, quando prese il posto proprio dell’infortunato Lautaro Martinez. In quel caso fece coppia con Thuram. Ma occhio anche all’opzione Marko Arnautovic, rientrato anche lui lunedì come Thuram. L’austriaco in questa stagione non ha mai giocato dall’inizio in campionato, lo ha fatto due volte in Champions League tra Stella Rossa e Young Boys. Non è da escludere, sottolinea il Corriere dello Sport, un suo impiego dall’inizio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno