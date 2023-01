Inter-Verona, le scelte di Zaffaroni: Gunter out, torna Lasagna – TS

Il Verona di Zaffaroni arriva a San Siro forte della vittoria contro la Cremonese e del punto conquistato contro il Torino. Ecco le possibili scelte del tecnico degli scaligeri per il match di questa sera contro l’Inter

SENZA PAURA – L’Hellas Verona, nonostante il terz’ultimo posto in classifica, arriva da due risultati utili consecutivi e vuole continuare a fare bene anche contro l’Inter nel match di questa sera. Il tecnico Zaffaroni dovrebbe riconfermare totalmente la formazione che nell’ultimo turno ha battuto la Cremonese. Davanti a Montipò confermati quindi Davidowicz, Hien e Ceccherini, con Gunter inizialmente fuori. A centrocampo linea a 4 composta da Depaoli, Tameze, Ilic e Doig. Dietro all’unica punta Djuric giocheranno Kallon e Lazovic. Buone notizie anche per la panchina: torna Kevin Lasagna, pronto a subentrare a partita in corso.

Inter – Verona, le probabili scelte di Zaffaroni

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Davidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric.

Allenatore: Marco Zaffaroni.