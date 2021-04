Inter-Verona, Juric si affida a Zaccagni. Dimarco titolare – SM

Inter-Verona è in programma domenica alle 15:00. La squadra guidata da Juric vuole continuare l’ottimo percorso intrapreso in stagione. Le ultime da “Sportmediaset”

LA PROBABILE – Inter-Verona è in programma domenica. La squadra guidata da Juric vuole continuare a stupire, dopo una stagione positiva. Il tecnico, in attacco, punterà su Lasagna, elogiato questa mattina nel corso della conferenza stampa della vigilia. Dietro all’attaccante ex Udinese, nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico, dovrebbero agire Zaccagni e Barak. A centrocampo agiranno Ilic e Tameze, con Dimarco titolare a sinistra e Faraoni a destra. Difesa formata da Guenter, Dawidowicz e Magnani, con Silvestre tra i pali.