Inter-Verona, Juric recupera pezzi e punta su Lasagna centravanti

Inter-Verona, Juric vuole rialzare la testa dopo la sconfitta contro la Fiorentina. In campo dunque la formazione migliore, considerando anche qualche recupero (in particolare in difesa).

PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Verona, in vista della trentatreesima giornata di Serie A, Ivan Juric (che ha appena parlato in conferenza stampa), chiede una prova di orgoglio alla sua squadra dopo la sconfitta maturata in casa contro la Fiorentina. A centrocampo dovrà fare a meno di Sturaro squalificato, ma anche di Vieira e soprattutto di Miguel Veloso. Buone notizie però arrivano dalla difesa: recuperato Federico Ceccherini che potrebbe dunque essere impiegato titolare (si gioca il posto con Pawel Dawidowicz). Koray Gunter è recuperato ma ancora alle prese con qualche problema fisico e potrebbe non giocare, quindi spazio ancora all’ex Federico Dimarco che si sta stabilizzando da terzo centrale. Sempre in difesa potrebbe recuperare anche Matteo Lovato. Sugli esterni ci saranno Darko Lazovic e Marco Davide Faraoni, quest’ultimo altro ex Inter. Tameze a centrocampo sarà affiancato da Ilic, visto che mancano le alternative. Anche se Bessa chiede una maglia da titolare: era dal 1′ martedì, potrebbe essere una soluzione a partita in corso. Nel tridente gialloblù per Inter-Verona in vantaggio Zaccagni e Barak alle spalle di Lasagna.

Di seguito la probabile formazione del Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.