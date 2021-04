Inter-Verona, Juric cambia formazione a centrocampo. Dimarco ruolo certo

Inter-Verona si giocherà domani alle ore 15. Juric, come anticipato stamattina a domanda di Inter-News.it in conferenza stampa (vedi articolo), fa intuire il ruolo di Dimarco. In formazione cambierà per forza il centrocampo, complice la squalifica di Sturaro.

NIENTE TURNOVER – Per Inter-Verona la certezza di formazione per Ivan Juric è che non stravolgerà il suo undici titolare. L’ha annunciato stamattina in conferenza stampa: per il tecnico non è il momento di far giocare chi ha avuto meno spazio. I gialloblù non hanno più obiettivi, col Sassuolo ottavo ormai scappato, ma vogliono chiudere bene. Lo faranno anche con due ex: Federico Dimarco e Marco Davide Faraoni. Quest’ultimo andrà sulla fascia destra, mentre il primo sarà il terzo centrale come fatto intendere dal tecnico. Gli altri dal passato nerazzurro, Daniel Bessa ed Eddie Salcedo, partiranno dalla panchina: il primo era titolare martedì, il secondo è subentrato facendo gol. Il tridente d’attacco è scontato: Antonin Barak e Mattia Zaccagni dietro Kevin Lasagna.

RUOLI DA SCEGLIERE – Il Verona affronterà l’Inter senza Stefano Sturaro, ammonito sotto diffida con la Fiorentina e squalificato. Al momento non ci sono i convocati, ma non ci sarà nemmeno Miguel Veloso per problemi fisici: coppia centrale formata da Adrien Tameze e Ivan Ilic, che all’andata segnò il suo primo gol in Serie A. Sulla fascia sinistra, con Dimarco arretrato, tocca a Darko Lazovic che si è ripreso il posto negli ultimi mesi. Davanti a Marco Silvestri ancora qualche dubbio, visto che Juric ha fatto sapere che Koray Gunter ci ha messo un po’ a recuperare dopo l’ultima gara. Per questo motivo dovrebbe essere lui a lasciar spazio al rientrante Federico Ceccherini, favorito su Giangiacomo Magnani, con Pawel Dawidowicz sul centro-destra. Questa la probabile formazione di Juric per Inter-Verona: Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.