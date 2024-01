Inter-Verona, Inzaghi recupera giocatori importanti. Ma serve calma – SM

L’Inter sfiderà sabato alle 12:30 il Verona. Per il match, secondo SportMediaset, Inzaghi ritrova sia Lautaro Martinez che Dimarco ma sul minutaggio vigerà la cautela

SCELTE – Inter-Verona andrà in scena sabato alle 19:30. Inzaghi, verso la sfida di San Siro, ritrova Lautaro Martinez e Federico Dimarco che hanno smaltito i rispettivi infortuni e, a meno di sorprese, saranno a disposizione del tecnico. Difficile però, secondo SportMediaset, che i due scendano in campo dal 1′: più probabile vederli a gara in corso, anche per evitare rischi di ricadute. Per questo motivo, il tecnico, contro la squadra di Baroni dovrebbe schierare gli stessi undici scesi in campo col Genoa: confermato quindi Arnautovic in attacco al fianco di Thuram e Carlos Augusto sulla corsia di sinistra. Ci sarà anche Hakan Calhanoglu, recuperato dopo aver smaltito la febbre di ieri.