Inter-Verona, Inzaghi pensa ad almeno due cambi di formazione – TS

Inter-Verona si giocherà sabato alle ore 18. Per l’anticipo di Serie A Inzaghi pensa a due cambi, di cui uno ovviamente obbligato per la squalifica di Lautaro Martinez (vedi articolo). Tuttosport indica le possibili soluzioni.

LE NOVITÀ – Per Inter-Verona si potrebbero vedere come minimo due variazioni rispetto alla squadra che ha battuto la Juventus domenica a Torino. Simone Inzaghi non avrà a disposizione Lautaro Martinez, squalificato, e deve decidere tra Joaquin Correa e Alexis Sanchez. Tuttosport oggi in edicola non si sbilancia, parlando di possibilità per entrambi e di staffetta. Confermato quindi Edin Dzeko nonostante il periodo poco brillante. In difesa, invece, torna Stefan de Vrij per Danilo D’Ambrosio avendo una settimana in più di allenamenti per superare l’infortunio (vedi articolo). Per il resto gli altri nove di Torino dovrebbero essere gli stessi per Inter-Verona, con Denzel Dumfries favorito su Matteo Darmian. Più Ivan Perisic di Robin Gosens, che dovrebbe giocare con lo Spezia visto che il croato è entrato in diffida (dopo c’è la Roma).

Fonte: Tuttosport – Simone Togna



