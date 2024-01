Inter-Verona vale il ‘titolo’ di inverno. Vincere e scongiurare – TS

L’Inter torna in campo all’ora di pranzo in un San Siro sold-out. Gli uomini di Simone Inzaghi troveranno davanti il Verona, in una partita delicata con un testa a testa con la Juventus che si fa sempre più infiammato, spiega Tuttosport.

ATTENZIONE – In vista del match del lunch-time, l’Inter di Simone Inzaghi torna a caccia della vittoria che nell’ultima uscita contro il Verona è mancata. Nella gara del Marassi, ricorda Tuttosport, l’Inter è sembrata stanca, in difficoltà e non dando l’impressione di poter vincere. Un rischio assoluto se la cose dovesse ripetersi anche contro il Verona. Un’eventuale vittoria permetterebbe all’Inter di portarsi nuovamente a +5 sulla Juventus, impegnata domani in trasferta a Salerno. Una gara non particolarmente difficile per Allegri ma con i padroni di casa che vorranno rifarsi dopo la cocente sconfitta in Coppa Italia. Dopo il Verona, Inzaghi punterà alla prima vittoria del girone di ritorno contro il Monza. Anche quella gara resta fondamentale per la corsa scudetto visto che l’Inter salterà una giornata per dedicarsi momentaneamente alla Supercoppa italiana in Arabia saltando il turno in Serie S del 20-21 gennaio. In quel momento, la Juventus avrà l’occasione di passare in vetta e quindi mantenere il vantaggio fino al derby d’Italia del prossimo febbraio.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini