Inter-Verona, Inzaghi lancia l’Inter B: previsti ben nove cambi – SM

Aspettando la sfida di ritorno contro il Barcellona, l’Inter torna in campo domani sera in campionato contro l’Hellas Verona. L’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, che sarà squalificato e non presente in panchina domani sera, prepara un ampio turnover. Di seguito la probabile formazione dell’Inter.

LA PARTITA – Prima di rigettarsi nel secondo atto della sfida contro il Barcellona, l’Inter è impegnata a San Siro nel 35° turno di Serie A contro l’Hellas Verona. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di mollare la lotta scudetto contro il Napoli, nonostante il distacco di tre punti in classifica. Simone Inzaghi deve però anche gestire le energie in vista della gara più importante dell’anno, quella di martedì, che potrebbe mandare l’Inter in finale di Champions League. L’allenatore nerazzurro, che non sarà presente in panchina domani sera per il patteggiamento, adopererà un turnover quasi completo, ma necessario per preservare chi, come Dumfries e Thuram, è reduce da degli infortuni. Non saranno sicuramente della partita anche Lautaro Martinez e Benjamin Pavard infortunati.

Inter-Verona, Inzaghi rivoluziona tutto! 9 cambi

SCELTE – L’allenamento di rifinitura dell’Inter, in vista della gara di domani sera a San Siro contro il Verona, si terrà nel pomeriggio alla Pientina. Ma Simone Inzaghi sembra avere le idee ben chiare sull’11 titolare. Rispetto alla gara contro il Barcellona, l’allenatore nerazzurro ne cambia ben 9. In porta confermato Sommer. Davanti allo svizzero, spazio a Bisseck, anche lui confermato, De Vrij e Carlos Augusto, impiegato come braccetto sinistro. A destra ci sarà Darmian, chiamato a preservare Dumfries. A sinistra chance dal primo minuto per Zalewski, al posto di Dimarco. Stravolto anche il centrocampo: la squalifica di Calhanoglu, a seguito del patteggiamento per l’Inchiesta sulle curve, consegna ad Asllani le chiavi della regia. Ai suoi lati giocheranno Frattesi e Zielinski. In attacco spazio alla coppia Arnautovic- Correa, con Taremi pronto a subentrare.

Inter, la probabile formazione nerazzurra

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Arnautovic, Correa.