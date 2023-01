Inter-Verona, Inzaghi corre contro il tempo: 4 a parte, uno ce la fa? – Sky

Inter-Verona è la sfida che andrà in scena sabato alle 20.45 a San Siro, valevole per la diciottesima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, chiamata a rifarsi dopo il pareggio beffa di Monza, deve fare i conti con assenze pesanti, soprattutto a centrocampo. Per il tecnico è una corsa contro il tempo, l’obiettivo è recuperare qualcuno almeno per la panchina. Di seguito le ultime di Sky Sport

CORSA CONTRO IL TEMPO – Inter-Verona è una sfida che dirà molto per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Dopo il pareggio beffardo sul campo del Monza, infatti, Milan Skriniar e compagni sono obbligati a vincere per poter ancora sperare in una complicata rimonta scudetto. Il tecnico nerazzurro però deve fare i conti con diverse assenze: oltre a Romelu Lukaku, oggi hanno lavorato a parte anche Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic.

Inter-Verona, Inzaghi cerca di recuperare almeno un infortunato per la panchina ma senza correre rischi

L’obiettivo è quello di recuperare qualcuno almeno per la panchina: la sensazione è che il turco abbia più chance degli altri tre. L’allenamento di domani sarà decisivo. La parola d’ordine in ogni caso è non rischiare poiché mercoledì l’Inter affronterà il Milan nella finalissima di Supercoppa italiana. La squadra nerazzurra sabato potrà contare sul fattore San Siro, dove i numeri sorridono a differenza delle trasferte: dallo scorso aprile, infatti, l’Inter in casa ha conquistato 33 punti su 36 disponibili con 11 partite vinte e una persa.