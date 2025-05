Inter-Verona, in mezzo al Barcellona c’è anche da seguire altro

Inter-Verona è l’anticipo di Serie A delle 20.45, il quartultimo impegno in campionato. La squadra di Inzaghi da domenica scorsa non è più padrona del proprio destino, ma mollare non può essere un’opzione.

INSEGUIMENTO DA FARE – Inter-Verona diventa, dopo oltre due mesi, la prima partita in cui c’è da stare dietro al Napoli. Che, alle 20.45, potrebbe essere già scappato a +6 nel caso in cui dovesse vincere a Lecce. Di calcoli non ce ne sono più, bisogna vincerle tutte e sperare che Antonio Conte ne stecchi due su quattro (o ne perda una, per andare allo spareggio). Lo spreco epocale tra Bologna e Roma ha devastato la corsa dell’Inter, che rischia di aver ripetuto lo stesso drammatico errore di tre anni fa. Ma, visto che non bisogna lasciare niente al caso, anche se il Napoli dovesse vincere c’è da restare in scia fino all’ultimo. Perché non si può mai sapere cosa può succedere.

Inter-Verona, cambiano tutti o quasi con vista Barcellona

IN VISTA DELLA COPPA – Inter-Verona arriva in mezzo alle due partite col Barcellona ed è chiaro che ci sia anche un pensiero sulla Champions League. Che non vuol dire, ovviamente, snobbare la partita di stasera, ma semplicemente fare attenzione. Perché già mancherà Lautaro Martinez, già è squalificato Hakan Calhanoglu (ha patteggiato, come Simone Inzaghi che non sarà in panchina), in più c’è chi non è al meglio. Ecco perché probabilmente ci saranno nove cambi su undici rispetto a mercoledì scorso, nella speranza che per una volta le riserve siano all’altezza. Il Verona di Paolo Zanetti, invece, si presenta al Meazza quasi salvo e senza mezza difesa. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Verona: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.