Inter-Verona, in attesa dei nuovi Zaffaroni conferma l’attacco: la formazione – CdS

Per Inter-Verona di stasera Zaffaroni non avrà ancora i nuovi acquisti che l’Hellas sta per concludere. Il Corriere dello Sport dà l’attacco dei gialloblù uguale a quello dell’ultima partita.

CAMBIO DI ROTTA – Il Verona si presenta alla partita contro l’Inter nel suo miglior momento stagionale. Da quando è arrivato Marco Zaffaroni, che ha affiancato Salvatore Bocchetti, l’Hellas non solo ha interrotto una serie di dieci sconfitte consecutive, ma è imbattuto. All’1-1 contro il Torino del 4 gennaio ha seguito il 2-0 alla Cremonese di lunedì, prima partita senza prendere gol dopo ben nove mesi. Per il Corriere dello Sport nel 3-4-2-1 confermato il tridente d’attacco: Milan Djuric centravanti supportato da Yayah Kallon e Darko Lazovic. Quest’ultimo è reduce da una doppietta cinque giorni fa e lascia il posto a tutta fascia all’interessantissimo Josh Doig. In avanti, dopo Inter-Verona, arriverà come rinforzo Jayden Braaf dal Borussia Dortmund. Con lui atteso anche Deyovaisio Zeefuik, dall’Hertha Berlino. A centrocampo potrebbe spuntarla Ivan Ilic su Ibrahim Sulemana, accanto ad Adrien Tameze. La difesa è invece quella vista sempre col nuovo tecnico, mentre l’ex Marco Davide Faraoni non ha recuperato (vedi convocati). Questa la probabile formazione di Zaffaroni per Inter-Verona, secondo il Corriere dello Sport: Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric.