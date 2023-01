Inter-Verona, gli olandesi verso l’esclusione! Inzaghi con Calhanoglu dal 1′

Inter-Verona è la sfida in programma alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Inzaghi ritrova Calhanoglu e Barella ma dal 1′ potrebbe rischiare solo il turco. Sulla corsia destra più Darmian di Dumfries. Di seguito le ultime di sportmediaset.it

OLANDESI ESCLUSI – Inter-Verona si giocherà stasera in un San Siro ancora una volta colmo di tifosi. La squadra di Simone Inzaghi, reduce in campionato dall’amaro pareggio sul campo del Monza, cerca i 3 punti per tenere aperta la speranza scudetto dopo la dilagante vittoria del Napoli ai danni della Juventus. Il tecnico interista ritrova tra i convocati sia Nicolò Barella che Hakan Calhanoglu, ma dal 1′ potrebbe rischiare solo il turco. L’escluso in tal caso sarebbe Kristijan Asllani. L’altro dubbio riguarda la corsia destra, dove Denzel Dumfries va verso l’esclusione: Matteo Darmian in netto vantaggio. In difesa si ritorna alla normalità con Milan Skriniar e Francesco Acerbi dal 1′ insieme ad Alessandro Bastoni.

Inter-Verona, la probabile formazione nerazzurra: in attacco Dzeko e Lautaro Martinez

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez