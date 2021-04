Inter-Verona, gialloblu in campo: il resoconto dell’allenamento della vigilia

Manca sempre meno a Inter-Verona, sfida in programma domani pomeriggio a San Siro (ore 15). Nella giornata di oggi, i gialloblu sono scesi in campo per la seduta di allenamento della vigilia.

SEDUTA POMERIDIANA – In vista di Inter-Verona di domani, i gialloblu sono scesi in campo agli ordini di Ivan Juric nel pomeriggio di oggi. Seduta di allenamento della vigilia, con un iniziale riscaldamento interno incentrato sull’attivazione, con lavoro tattico e partita a campo e minutaggio ridotti in chiusura. Ultime prove di formazione per il tecnico della formazione veneta, prima dell’annuncio dei convocati e della scelta degli uomini che scenderanno in campo dal primo minuto.