Inter-Verona ristabilisce le gerarchie in difesa? Inzaghi ora può scegliere!

In Inter-Verona Simone Inzaghi potrebbe optare per un cambio in difesa, rispetto alle scelte fatte nelle ultime gare. Ripristinando, così, le gerarchie di inizio stagione.

RECUPERI – Sabato, all’ora di pranzo l’Inter tornerà in campo per affrontare il Verona, nella prima sfida del nuovo anno. Per il lunch match dell’Epifania Simone Inzaghi ritrova alcuni volti importanti della rosa, di cui ha dovuto fare a meno per un periodo di tempo non indifferente. Fra questi c’è anche Benjamin Pavard che, a dire la verità, è tornato a disposizione già da quattro partire. Il difensore francese, fuori dall’inizio di novembre, ha dovuto rinunciare al campo per più di un mese, a causa dell’infortunio al ginocchio. Con grande impegno, dedizione e forza fisica, il nuovo arrivato nerazzurro ha recuperato anche prima del tempo previsto, rientrando tra i convocati di Inzaghi per la sfida contro la Lazio del 17 novembre scorso.

GERARCHIE CAMBIATE – L’allenatore piacentino, però, ha scelto di aspettare e di non rischiare di affrettare i tempi di recupero di Benjamin Pavard. Anche perché Aurel Bisseck, il compagno chiamato a sostituirlo, ha saputo essere ampiamente alla sua altezza, anche inaspettatamente. Per questo Inzaghi ha deciso di continuare ad affidare la maglia da titolare al giovane tedesco anche successivamente, come col Bologna, contro il Lecce, e a Genova. In queste ultime tre partite Pavard è entrato in campo, a partita in corso, solo nei minuti finali. Con l’eccezione della sfida di Coppa Italia, dove ha trovato spazio al 90′ e ha avuto la possibilità di restare in campo fino alla fine dei tempi supplementari.

TITOLARITÀ – In Inter-Verona, però, la possibilità di rivedere Pavard partire titolare sembrano aumentare. Principalmente per due motivi. Bisseck, al quale è stata data una sufficiente fiducia rispetto all’inizio della stagione, potrebbe aver bisogno di riposare. Il difensore francese, al contrario, ha la necessità di iniziare a mettere più minuti nelle gambe. Anche perché, da quando Pavard ha recuperato la condizione è ormai passato sufficiente tempo. E il ritorno in campo graduale voluto da Inzaghi avrà sicuramente aiutato il francese ad arrivare ad una condizione ottimale.