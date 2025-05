Inter-Verona, due errori gravi di Manganiello! Duda ringrazia: la moviola – CdS

Inter-Verona finisce sotto i riflettori non solo per il risultato e la prestazione delle due squadre, ma anche per la direzione arbitrale di Gianluca Manganiello. Il fischietto di Pinerolo è protagonista di una serata negativa, costellata da due gravi errori che incidono sulla gestione della partita. Il voto assegnato dal Corriere dello Sport è impietoso: 4,5, a certificare una prestazione insufficiente.

PRIMO ERRORE GRAVE – Il primo episodio chiave arriva nel primo tempo: sullo scambio stretto in area tra Arnautovic e Frattesi, è evidente il tocco con il braccio destro da parte di Valentini, che devia il pallone e impedisce a Frattesi di controllarlo e concludere a rete. Un movimento netto e volontario, da regolamento punibile con il calcio di rigore. Incredibilmente, Manganiello lascia correre. Solo l’intervento del VAR Paterna, con richiamo all’on field review (OFR), permette di correggere l’errore. Dopo la visione al monitor, il direttore di gara assegna il rigore all’Inter. Giusto così, ma la svista iniziale resta grave.

Fallo da rosso! O doppia ammonizione

CLAMOROSO – Il secondo episodio avviene nella ripresa. Duda, già ammonito, entra in ritardo su Frattesi. L’arbitro lascia proseguire concedendo il vantaggio, ma dimentica di tornare sull’azione per comminare il secondo giallo allo slovacco, che sarebbe valso l’espulsione. Un errore che non passa inosservato, tanto che il tecnico Paolo Zanetti – evidentemente consapevole del rischio – sostituisce Duda immediatamente dopo, per evitare ulteriori complicazioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna