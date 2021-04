Inter-Verona, domani Juric anticipa Conte per la conferenza stampa

Inter-Verona si giocherà domenica alle ore 15, ma domani è giorno di conferenze stampa. Conte torna a parlare alla vigilia, dopo aver saltato lo Spezia (vedi articolo), ma ci sarà anche l’appuntamento con Juric, il primo in ordine cronologico.

DOPPIO APPUNTAMENTO – Ivan Juric sarà il primo allenatore a presentarsi in conferenza stampa domani, alla vigilia di Inter-Verona. Lo farà alle 10, prima del match valido per la sestultima giornata di Serie A. Più volte in stagione il tecnico croato ha parlato a due giorni dalla partita, ma stavolta lo farà a ventinove ore esatte dal calcio d’inizio. Per Antonio Conte, invece, l’appuntamento è alle 14.30. Segui la vigilia su Inter-News.it, che parteciperà a entrambe le conferenze stampa.