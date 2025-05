Inter-Verona, i diffidati e gli squalificati per la 35ª giornata di Serie A

Inter-Verona si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la trentacinquesima giornata di Serie A 2024-2025. Ecco la situazione disciplinare per il turno di campionato, con diffidati e due squalificati (per patteggiamento nei nerazzurri) per entrambe. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato ieri e che durerà fino a lunedì.

INTER-VERONA sabato 3 maggio ore 20.45 (35ª giornata Serie A)

Diffidati Inter (prossima partita Torino in trasferta): Kristjan Asllani, Simone Inzaghi (allenatore), Benjamin Pavard.

Squalificati Inter: Hakan Calhanoglu (una giornata), Simone Inzaghi (allenatore, una giornata).

Diffidati Verona (prossima partita Lecce in casa): Tomas Suslov.

Squalificati Verona: Diego Coppola (una giornata), Daniele Ghilardi (una giornata).