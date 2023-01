Inter-Verona, i diffidati per la 18ª giornata di Serie A. Niente squalificati

Inter-Verona si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la diciottesima giornata di Serie A 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per l’anticipo serale, senza squalificati e fra i diffidati chi non è un calciatore. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato ieri.

INTER-VERONA sabato 14 gennaio ore 20.45 (18ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita Milan in Supercoppa Italiana)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Verona: Thomas Henry, Martin Hongla, Miguel Veloso (prossima partita Lecce in casa)



Squalificati Verona: nessuno