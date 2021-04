Inter-Verona si è chiusa sul risultato di 1-0 per i nerazzurri (vedi report), che conquistano tre punti pesanti e preziosi in ottica scudetto. La squadra di Conte è tutt’altro che brillante ma con pazienza riesce a trovare un varco vincente (vedi statistiche). Darmian si conferma l’uomo della provvidenza mentre Handanovic mette nuovamente a rischio il risultato. Scopriamo di seguito i “Top e Flop” del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: DARMIAN PROVVIDENZIALE E DECISIVO, HAKIMI IN FORMA, BASTONI ATTENTO

DARMIAN – Entra in campo al minuto 66′ al posto di Ivan Perisic e solo dieci minuti dopo trova il gol vittoria. Una rete pesante come non mai che, per citare Antonio Conte a fine partita (vedi dichiarazioni), vale quasi 9 punti. Uomo della provvidenza.

HAKIMI – Il marocchino, rispetto ai suoi compagni, si dimostra sicuramente più lucido e in forma. Sulla corsia destra spinge fino a quando non trova il varco giusto: è suo infatti l’assist per Matteo Darmian. Poco prima da calcio piazzato colpisce l’incrocio dei pali e tra i nerazzurri è quello che si rende maggiormente pericoloso.

BASTONI – È attento e preciso nei tempi in fase di copertura, ottimo anche in fase di impostazione. Fa alcuni salvataggi da difensore di qualità ed esperienza. Ormai è una certezza.

I FLOP DELL’INTER: LUKAKU NON NE HA PIÙ, BARELLA IMPRECISO E STANCO, HANDANOVIC INCERTO E GRAZIATO

LUKAKU – Ha trascinato l’Inter fino al primo posto in classifica a suon di gol e assist, che ora non ne abbia più è piuttosto normale. La sua prestazione è insufficiente, pur avendo dato il là all’azione che porta al gol di Darmian. Soffre eccessivamente la difesa del Verona, si fa spesso anticipare ed è impreciso. Non ha molte occasioni e il gol manca ormai da quattro partite. Stanco fisicamente e mentalmente.

BARELLA – Discorso non molto diverso per Nicolò Barella, che da qualche partita a questa parte appare stanco e poco lucido. Oggi tanti errori e qualche scelta sbagliata a centrocampo. La corsa non manca mai, ma il livello è leggermente più basso del normale.

HANDANOVIC – Non viene impegnato tantissimo, anche se il Verona lo tiene costantemente sull’attenti. Al minuto 83′, su una banalissima palla a campanile, interviene in maniera molle e incomprensibile. Davide Faraoni ne approfitta e mette la palla in rete. Per fortuna dell’Inter e di Samir Handanovic, l’arbitro rileva un leggerissimo tocco dell’ex nerazzurro con la spalla sinistra (vedi moviola). Rete annullata e risultato salvo, ma l’errore rimane ed è il terzo consecutivo. Problema.

