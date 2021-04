Inter-Verona, Conte si affida ai titolarissimi: formazione fatta – Sky

Inter-Verona è in programma domani alle 15:00. La squadra di Conte, reduce dal pareggio sul campo dello Spezia, vuole ripartire al meglio nella corsa allo scudetto.

LA PROBABILE – Inter-Verona si avvicina. In attesa delle parole di Conte in conferenza stampa, da “Sky Sport” arrivano le ultime notizie sui possibili 11. Il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi alle solite certezze: difficile quindi ipotizzare dei cambi rispetto alla formazione vista contro lo Spezia. Pronto il 3-5-2, quindi, con Handanovic in porta. Difesa formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo pronti Barella, Brozovic ed Eriksen, con Hakimi e Perisic sugli esterni. In attacco confermati Lautaro Martinez e Lukaku, con Sanchez pronto a subentrare.