Inter-Verona, Conte non perde tempo: subito in campo in vista del match!

Inter-Verona è la sfida in programma domenica alle ore 15.00, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Così come i gialloblù di Juric (vedi articolo), anche i nerazzurri di Conte sono tornati subito in campo in vista della sfida

START – Inter-Verona è la sfida che domenica 25 aprile attende i nerazzurri, reduci da due pareggi consecutivi con Napoli e Spezia. Gli uomini di Antonio Conte vedono l’obiettivo, ma sanno che la meta è ancora da conquistare, proprio a partire dal match non semplice con i gialloblù di Ivan Juric (vedi articolo). Samir Handanovic e compagni si sono ritrovati oggi al Centro Sportivo Suning per la prima seduta di allenamento in vista del confronto.