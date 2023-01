Inter-Verona, Calhanoglu verso il recupero! Speranza per un altro – TS

Inter-Verona è in programma domani sera alle 20:45. In vista della sfida, secondo Tuttosport, Inzaghi spera di recuperare Calhanoglu. Speranza anche per un altro

RECUPERO – Inzaghi può sorridere. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il tecnico nerazzurro potrebbe recuperare Calhanoglu per la sfida di domani contro il Verona. Nella giornata di oggi verranno valutate le condizioni e, se il responso sarà positivo, il turco potrebbe essere convocato ed andare in panchina per la sfida di San Siro. Speranza anche per Barella. I due, in ogni caso, partiranno pe Riad e, se tutto procede secondo i piani, saranno schierati titolari contro il Milan in Supercoppa.

Fonte: Tuttosport – F.M