Inter-Verona, Calhanoglu c’è. Poi un altro ritorno importante in difesa – SM

Non solo Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Simone Inzaghi ad Appiano Gentile ritrova anche Hakan Calhanoglu, che non era infortunato ma aveva saltato l’ultimo allenamento causa febbre. In Inter-Verona, inoltre, ci sarà anche un altro importante ritorno tra i titolari.

LE ULTIME – Simone Inzaghi a lavoro anche oggi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di sabato 6 gennaio alle 12:30 contro il Verona. Oltre Lautaro Martinez e Federico Dimarco, è tornato ad allenarsi in gruppo anche Hakan Calhanoglu, che ha smaltito la febbre del giorno prima che non gli aveva permesso di allenarsi con i compagni. Contro il Verona il centrocampista sarà presente regolarmente davanti la difesa. Torna tra i titolari, invece, Benjamin Pavard. Il difensore francese è tornato a disposizione del mister dopo il brutto infortunio rientrando gradualmente, agevolato anche dalle ottime prestazioni di Yann Bisseck. Il giovane tedesco dopo quattro partite di fila avrà modo di riposare per dare spazio all’ex Bayern Monaco.

Fonte: Sportmediaset