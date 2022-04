Inter-Verona, Barak il grande dubbio di formazione di Tudor: le opzioni

Inter-Verona si giocherà domani alle 18 e resta il grande dubbio di formazione Barak per Tudor. Al momento non sono ancora noti i convocati, ma per il ceco più no che sì.

VERSO IL FORFAIT – Come raccontato durante la giornata (vedi articolo), e già da ieri, Antonin Barak resta un punto interrogativo per Inter-Verona di domani. Il ceco soffre di un virus intestinale che l’ha debilitato tutta la settimana, facendogli saltare la partita di lunedì col Genoa. Igor Tudor ventiquattro ore fa in conferenza stampa l’ha dato in forte dubbio, bisogna capire se all’ultimo riuscirà quantomeno a entrare nei convocati (usciranno probabilmente domani mattina). Come favorito per la sostituzione c’è Daniel Bessa, cresciuto nell’Inter senza mai esordire in prima squadra. L’italo-brasiliano, già in campo quattro giorni fa con un assist, è favorito sul recuperato Kevin Lasagna e sulle altre opzioni come Matteo Cancellieri, Fabio Depaoli e Mateusz Praszelik.

GLI ALTRI – Più o meno sicure le restanti dieci maglie del Verona anti-Inter. Col Genoa Giovanni Simeone ha segnato il suo sedicesimo gol in questa Serie A, è il terzo miglior marcatore di tutto il campionato: meglio solo Ciro Immobile e Dusan Vlahovic a quota ventuno. Col Cholito nel tridente (3-4-2-1 il modulo) ci sarà Gianluca Caprari. A centrocampo non recupera Miguel Veloso, quindi la coppia centrale è Ivan Ilic (aprì le marcature nell’1-3 dell’andata) e Adrien Tameze. Sulle fasce un altro ex come Marco Davide Faraoni a destra e Darko Lazovic a sinistra. La difesa, che nelle ultime partite ha avuto alcune defezioni fra infortuni e squalifiche, vedrà regolarmente al proprio posto Nicolò Casale (sorpresa di stagione), Koray Gunter e Federico Ceccherini. In porta nessun dubbio sulla presenza di Lorenzo Montipò. Questa la probabile formazione di Tudor per Inter-Verona: Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone.