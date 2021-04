Inter-Verona, l’avversario: doppia striscia negativa nelle ultime otto

Oggi alle 15 si giocherà Inter-Verona, nella trentatreesima giornata di Serie A. Analizziamo la forma degli uomini di Ivan Juric, prima della sfida di San Siro.

DOPPIA NEGATIVITÀ – Il Verona arriva a sfidare l’Inter nel peggior periodo della sua stagione. Nelle ultime otto partite di Serie A, gli uomini di Ivan Juric hanno appena due vittorie e ben sei sconfitte. E queste sono arrivate in due filotti da tre, equamente distribuiti tra le due gare da tre punti. Dopo lo 0-3 di inizio marzo in casa del Benevento, arrivano tre scivoloni contro Milan, Sassuolo e Atalanta. Il 3 aprile (un mese esatto dopo la vittoria precedente) arrivano altri tre punti con lo 0-2 in casa del Cagliari. Poi altro declino: zero punti contro Lazio, Sampdoria e Fiorentina.

CLASSIFICA TRANQUILLA – Un trend in cui il Verona soffre soprattutto in attacco. Appena nove reti fatte in otto gare, a fronte di tredici al passivo. Rimane tuttavia in equilibrio perfetto la differenza dei gol, quaranta in entrambe le caselle. Nonostante questo trend pesantemente negativo, i gialloblù sono decimi in classifica a quarantuno punti: lo spauracchio della retrocessione non sfiora nemmeno l’Hellas, che si presenta a Inter-Verona senza reali obiettivi.