Inter-Verona, avanza l’ipotesi Sanchez: decisivo domani! Le ultime – Sky

Inter-Verona è la sfida in programma domenica alle ore 15.00, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Oltre alla possibilità di vedere un cambio a centrocampo (vedi articolo), secondo Matteo Barzaghi di “Sky Sport” ci sarebbe un’altra ipotesi in ballo

IPOTESI – Inter-Verona sarà una sfida importantissima per i nerazzurri di Antonio Conte, a caccia dei tre punti per fare un altro passo verso l’obiettivo finale. Secondo Matteo Barzaghi, Alexis Sanchez potrebbe scalzare Lautaro Martinez: «L’allenamento decisivo sarà domani, direi che la cosa più interessante potrebbe essere Sanchez titolare se dovesse riuscire a scalzare Lautaro Martinez. Non è una cosa sicura, ma c’è questa possibilità. Nella sfida con lo Spezia è entrato da trequartista, con il Verona potrebbe giocare da attaccante insieme a Romelu Lukaku».