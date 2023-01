Inter-Verona, Asllani ancora escluso! In formazione fuori anche un big – CdS

Inter-Verona stasera alle 20.45 è la partita che precede la Supercoppa Italiana ma Inzaghi pensa al Milan fino a un certo punto. In formazione sorprende la probabile esclusione di Asllani, indicata dal Corriere dello Sport.

DI NUOVO OUT – Kristjan Asllani contro il Parma ha alternato luci (le giocate sui due gol) a ombre (momenti di eccessivi tocchi di palla), ma questo non gli vale la conferma per Inter-Verona. Sarà Roberto Gagliardini, secondo il Corriere dello Sport, a partire titolare (vedi articolo). Con lui in mezzo al campo il recuperato Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Per Asllani possibile staffetta a gara in corso con il turco, che non ha inevitabilmente i novanta minuti nelle gambe. In attacco il quotidiano romano dà favoriti Edin Dzeko e Lautaro Martinez, nonostante Joaquin Correa abbia delle possibilità (vedi articolo). Fuori invece un giocatore che ha abbastanza deluso in questo avvio di 2023, Denzel Dumfries, con Matteo Darmian al suo posto. Simone Inzaghi rimette Francesco Acerbi al centro della difesa, dopo il subentro con gol in Coppa Italia, a fargli spazio Stefan de Vrij. Davanti ad André Onana ci saranno l’altro rientrante Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, assieme a Federico Dimarco. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Verona, secondo il Corriere dello Sport: Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.