Inter-Verona -2, il lavoro dei gialloblù di Tudor prosegue: il programma

Inter-Verona è la sfida in programma tra due giorni a San Siro alle ore 18.00, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. I gialloblù di Tudor proseguono con il lavoro in vista del confronto con gli uomini di Inzaghi

MENO DUE – Manca sempre meno a Inter-Verona, sfida in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro. Gli uomini di Simone Inzaghi devono vincere per poter puntare allo scudetto mentre i gialloblù di Igor Tudor non vogliono smettere di sorprendere. Intanto i veneti proseguono con il loro programma in vista del match. Altra seduta mattutina a Castelnuovo del Garda con attivazione muscolare per iniziare seguita poi da lavoro tattico e solita partitella a campo ridotto. Il Verona si ritroverà domani, vigilia del match, sempre al mattino e a porte chiuse.