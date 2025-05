Inter-Verona 1-0, le pagelle: turnover ampio ma missione compiuta, nessuna insufficienza – CdS

Con dieci cambi rispetto all’undici che aveva pareggiato 3-3 al Montjuïc, l’Inter supera l’Hellas Verona di misura, grazie al rigore trasformato da Asllani al 9’, e tiene vivo il discorso Scudetto a tre giornate dal termine. Come confermano i voti del Corriere dello Sport, nessun giocatore nerazzurro ha rimediato insufficienze.

LE PAGELLE – Nel reparto difensivo, Yann Bisseck (6) è l’unico confermato rispetto alla Champions League: ordinato e concentrato, non corre rischi, prima di lasciare spazio a Federico Dimarco (6), che con la sua spinta dà nuova vitalità sulla corsia mancina. Solido anche Carlos Augusto (6,5), che annulla le sortite offensive di Suslov con puntualità. Matteo Darmian (6), nella sua versione più prudente, garantisce equilibrio e attenzione. Più contenuti i contributi di Davide Frattesi (6) e Piotr Zielinski (6), entrambi poco propositivi ma comunque funzionali nella gestione dei ritmi. Henrikh Mkhitaryan (6), subentrato, offre leadership ed esperienza nel finale. Meno incisivo Joaquin Correa (6), che fatica a trovare la posizione giusta ma rimane comunque ordinato. Bene Marko Arnautovic (6,5), che si conquista il rigore e lavora tanto per la squadra, pur senza segnare.

Inter, i migliori della sfida contro il Verona

I MIGLIORI – Sulla fascia sinistra (poi spostato a destra dopo l’ingresso di Dimarco), ottima la prova di Nicola Zalewski (6,5), brillante e propositivo, sempre pronto a saltare l’uomo e cercare la giocata utile. A centrocampo, si distingue Kristjan Asllani (7), glaciale dal dischetto e autore del gol vittoria: prestazione matura, secondo centro stagionale in A per l’albanese. Stefan de Vrij (6,5) è il perno del pacchetto arretrato, impeccabile nella gestione del possesso e nei cambi di gioco. Infine, in panchina il vice Farris (6,5) sostituisce lo squalificato Inzaghi gestendo al meglio uomini e risultato. L’Inter archivia così una vittoria importante, senza affanni e con tutta la rosa coinvolta: un segnale positivo in vista della sfida decisiva contro il Barcellona.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia