Inter-Verona 1-0, basta Asllani. Si lotta fino all’ultimo

Termina 1-0 Inter-Verona, sfida valevole per la trentacinquesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 1-0

SECONDO TEMPO – Seconda frazione di gioco di Inter-Verona molto simile alla prima, specialmente per quanto riguarda i ritmi prevedibilmente davvero bassi. L’Inter pensa più a gestire palla ed energie in vista dell’importantissima sfida di ritorno in Champions League contro il Barcellona, con un Verona che non spinge particolarmente sull’acceleratore anche vista una posizione relativamente tranquilla in classifica per quanto riguarda la zona salvezza. La prima buona occasione per i nerazzurri arriva su una ripartenza al 79′, con Zalewski che dalla destra crossa sul secondo palo, Dimarco prova la conclusione al volo ma non trova la porta. Da qui, nient’altro da segnalare in una partita aperta subito dall’Inter e gestita nel migliore dei modi per spendere il meno possibile a livello di energie. Si resta a meno tre dal Napoli ormai virtualmente campione d’Italia. Ma la lotta resta aperta fino all’ultimo. Ma prima, l’importantissima sfida a San Siro di martedì che tanto dirà del finale di stagione per i nerazzurri di Simone Inzaghi.

INTER-VERONA 1-0

Gol: rig. Asllani al 9′