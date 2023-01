Inter-Verona 1-0 al 45′, ci pensa ancora Lautaro Martinez! Manca un rigore

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Verona, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

PARTENZA LAMPO – Partenza lampo per i nerazzurri, che sbloccano il risultato di Inter-Verona dopo soli quattro minuti di gioco. Azione dalla sinistra con Mkhitaryan che si avvicina all’area avversaria, ne segue una serie di rimpalli che porta la sfera a finire sul piede sinistro di Lautaro Martinez: conclusione precisa di piatto che passa in mezzo a una selva di gambe e si deposita all’angolino per l’1-0. Dopo la rete i nerazzurri addormentano il ritmo e preferiscono gestire la gara, rendendosi poco pericolosi dalle parti di Montipò. Nel finale ancora Mkhitaryan sfonda dalla sinistra e la sua conclusione finisce in angolo: check del VAR per capire se ci sia stato un tocco di mano, ma l’arbitro lascia proseguire. Una decisione che lascia più di un dubbio, con un netto tocco di mano a deviare la conclusione dell’armeno. Termina così 1-0 il primo tempo della sfida.

INTER-VERONA 1-0 – I MARCATORI

Lautaro Martinez al 4′