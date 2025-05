Inter-Verona 1-0 al 45′, fin qui ci pensa Asllani dal dischetto!

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Verona, sfida valevole per la trentacinquesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Una prima frazione di gioco abbastanza tranquilla e dai ritmi non altissimi quella di Inter-Verona a San Siro. Il risultato si sblocca dopo meno di 10 minuti: bell’azione al limite per i nerazzurri, con Frattesi pronto a ricevere la palla e Valentini allarga il braccio andando a commettere un netto fallo di mano in area di rigore. Il direttore di gara Manganiello non ravvede subito il fallo, ma poi, chiamato al VAR, torna sui suoi passi e concede il tiro dal dischetto. A battere si presenta Asllani che con grande freddezza non sbaglia e spiazza Montipò per il gol che vale l’1-0. Al 16′ il Verona prova a rispondere, progressione di Tchatchoua che pesca Sarr in area, diagonale dell’attaccante scaligero respinto ottimamente da un attento Martinez. Da qui in poi ci prova soprattutto l’Inter, con i palloni che viaggiano prettamente nella zona di Arnautovic, il quale però non riesce fin qui a impensierire il portiere avversario. Nel finale ancora Asllani pericoloso: tiro dalla distanza che sfila sulla rete sopra la traversa, dando l’illusione del gol. Si va così all’intervallo sul punteggio di 1-0, fin qui decide Asllani.

INTER-VERONA 1-0

Gol: rig. Asllani al 9′