Inter-Venezia, Zielinski in vantaggio. Ma spunta una seconda opzione – Sky

Si lavora in casa nerazzurra per preparare Inter-Venezia di domani sera a San Siro. Simone Inzaghi studia le sue scelte, specialmente per quanto riguarda il centrocampo. Piotr Zielinski in vantaggio per una maglia da titolare, ma attenzione, secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, a una seconda opzione possibile

OPZIONE PRINCIPALE – Il centrocampo continua a essere il reparto che crea più dubbi di formazione a Simone Inzaghi, che prepara le sue scelte per Inter-Venezia di domani. Dopo l’allenamento che la squadra ha svolto oggi, l’opzione che sembra essere più probabile è quella che vede Piotr Zielinski ancora come play a centrocampo e Nicolò Barella regolarmente in campo nel ruolo di mezzala destra. Scelte di formazione che andrebbero, di fatto, a ricalcare quanto visto una settimana fa nel big match contro la Juventus. Come detto, questa ipotesi è quella, al momento, più probabile. Ma non si tratta dell’unica che il tecnico sta valutando per la partita in programma domani sera alle 20.45 a San Siro.

Piotr Zielinski pronto per una maglia da titolare in Inter-Venezia. Ma Simone Inzaghi valuta una seconda ipotesi di formazione

SECONDA IPOTESI – Simone Inzaghi, infatti, pensa anche a lanciare nella mischia Hakan Calhanoglu dal primo minuto. Il centrocampista turco ha recuperato dal problema muscolare che lo aveva colpito contro la Roma ed è regolarmente a disposizione per Inter-Venezia di domani. Inoltre sarebbe utile, per lui, ritrovare ritmo partita in vista, poi, delle due importanti sfide contro Arsenal in UEFA Champions League e Napoli. Un eventuale impiego di Calhanoglu porterebbe anche a un turno di riposo – quantomeno dal primo minuto – per Nicolò Barella. Al suo posto, con il turco in campo, giocherebbe infatti Davide Frattesi sulla destra. Al momento questa, però, è l’ipotesi meno probabile, dal momento che Calhanoglu è proprio al rientro. Ma tutto dipenderà dall’allenamento di rifinitura di domani.