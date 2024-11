Inter-Venezia, un’altra assenza oltre Carlos Augusto. La conferma

Domenica sera si gioca Inter-Venezia, l’undicesima giornata di campionato. Simone Inzaghi recupera due giocatori, ma ne perde uno. La conferma da Matteo Barzaghi su X.

RECUPERI – Inter-Venezia è la prossima partita in programma in campionato e non è delle più semplici. Non per il livello dell’avversario, bensì per gli impegni successivi che rischiano di catturare maggiormente l’attenzione della squadra e di Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino comunque può tirare un sospiro di sollievo perché il periodo peggiore è passato. Dall’ultimo allenamento sono sicuri i due recuperi di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, che hanno svolto un’altra sessione in gruppo questa mattina.

Inter-Venezia, ne mancherà un altro per Inzaghi!

ASSENZA – Inzaghi ha cercato di forzare il recupero di Kristjan Asllani nelle ultime settimane. Senza Calhanoglu a disposizione l’allenatore avrebbe voluto il centrocampista albanese per disporre almeno di un regista di ruolo. Asllani non ha comunque recuperato ed ha indossato nelle ultime partite un tutore al ginocchio, rimanendo in panchina per l’intero arco dei 90 minuti. Con il rientro sicuro di Calhanoglu in vista delle prossime gare l’ex Empoli non forzerà più. Svolgerà degli allenamenti personalizzati e non sarà presente in Inter-Venezia. Gli verrà dato tempo per recuperare al 100% ed evitare perciò ricadute nel futuro.