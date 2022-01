Inter-Venezia, si gioca! Nessun nuovo positivo nei lagunari – Sky

Inter-Venezia, nessun nuovo positivo nei lagunari dopo l’ultimo giro di tamponi molecolari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la sfida in programma alle 18 a San Siro dunque si giocherà.

SI GIOCA – Inter-Venezia si giocherà regolarmente, così come Lazio-Atalanta (vedi articolo). Secondo quanto riportato da Sky Sport, la sfida in programma alle 18 andrà in scena a San Siro: nessun nuovo positivo nei lagunari (che dunque restano cinque) dopo l’ultimo giro di tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, prima della partenza.

