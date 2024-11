Inter-Venezia, sfida al… Futuro! Occhi attenti su due giocatori

Inter-Venezia di domani per i nerazzurri è anche una sfida al futuro. Sono due, infatti, i giocatori a disposizione di Eusebio Di Francesco da tenere sotto attenta osservazione durante la partita: Filip Stankovic e Gaetano Oristanio, in prestito proprio ai lagunari

SFIDA AL FUTURO – Inter-Venezia di domani è una partita assolutamente da non sottovalutare per i nerazzurri. La squadra di Eusebio Di Francesco arriva a San Siro galvanizzata dopo una vittoria in rimonta contro l’Udinese, passando da uno svantaggio di 0-2, a un trionfo per 3-2. Complice anche la superiorità numerica dall’inizio del secondo tempo. Un impegno, per i campioni d’Italia, che va a incastrarsi prima di due importantissime sfide. Ovvero contro l’Arsenal, valevole per la quarta giornata della fase campionato della nuova UEFA Champions League, e contro il Napoli, in quello che è già, di fatto, un vero e proprio scontro scudetto. Per questo l’Inter non può avere altro risultato che non sia la vittoria contro il Venezia. In quella che sarà anche, in un certo senso, una sfida al futuro.

Inter-Venezia, occhio a due giocatori: i nerazzurri affrontano il proprio futuro

DOPPIO PRESTITO – Ma perché Inter-Venezia è una sfida al futuro? Semplice, a San Siro, domani sera, giocheranno due giovani in prestito proprio ai lagunari. Uno è Filip Stankovic, portiere che dopo essere partito come secondo, ha presto il posto di un tragico Joronen, panchinato da Eusebio Di Francesco dopo una sequela di errori che ha decisamente compromesso la partenza stagionale dei veneti. L’altro è Gaetano Oristanio, che ha già raccolto fin qui dieci presenze su dieci partite di Serie A, corredate anche da un assist e un gol. Insomma, due giocatori che già da qualche stagione stanno girando per l’Europa (basti ricordare anche l’esperienza al Volendam, in Olanda) e l’Italia, in un percorso di crescita che l’Inter sta osservando molto da vicino. E che osserverà con attenzione anche domani sera.