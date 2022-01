Inter-Venezia, rientrano tutti i titolari: un solo dubbio per Inzaghi – Sky

Inter-Venezia è la sfida in programma domani alle ore 18.00 a San Siro, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni di Matteo Barzaghi – in diretta da Appiano Gentile per Sky Sport 24 -, Inzaghi ritrova tutti i titolari. Dubbio in attacco

SI GIOCA – Inter-Venezia è la sfida in programma domani alle ore 18.00 a San Siro. Attualmente la partita non è a rischio nonostante le tante positività al Covid-10 dei veneti (vedi articolo): «Si dovrebbe giocare se non vengono fuori nuove notizie – afferma Matteo Barzaghi -, questo almeno è ciò che si pensa ad Appiano Gentile per un’Inter che si deve preparare come se la partita fosse certa. La squadra si sta allenando, poi rimarrà qui in ritiro e domani alle 18.00 scenderà in campo. Rinviare anche questa sarebbe molto complicato visto che febbraio sarà un mese infuocato per i nerazzurri. L’Inter vorrebbe giocare se le condizioni lo permettono».

UN DUBBIO – Per quanto riguarda le scelte di Inzaghi, persiste un solo dubbio: «Brozovic rientra, così come tanti titolari assenti in Coppa Italia. Rientra la difesa con Skriniar, de Vrij e Bastoni che oggi è diventato papà ed è arrivato appena in tempo per l’allenamento. A centrocampo rientrano anche Barella e Calhanoglu. Sulle fasce agiranno Dumfries a destra e Perisic a sinistra. Davanti Dzeko è sicuro del posto visto che ha riposato in Coppa Italia e con lui uno tra Lautaro Martinez e Sanchez. Se la giocano questi ultimi due, calcolando che poi ci sarà la sosta ed entrambi andranno in Sudamerica».