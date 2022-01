Inter-Venezia: le probabili formazioni della 22ª giornata di Serie A

Inter-Venezia è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati né di Inzaghi né di Zanetti. Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 23ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la quarta del girone di ritorno. Ecco le probabili formazioni di Inter-Venezia in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Vidal, Calhanoglu e Lautaro Martinez.

Squalificati: –

Indisponibili: Brazao; 19 Correa.

Inutilizzabile causa positività al COVID-19: –

Ultime notizie: L’unico vero dubbio di Inzaghi è in attacco su chi affiancare a Dzeko. Al momento il diffidato Lautaro Martinez è in vantaggio su Sanchez, che inizialmente potrebbe tirare un po’ il fiato dopo le circa due ore di Inter-Empoli in Coppa Italia.

Inter-Venezia, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Zanetti

VENEZIA (4-3-3): 12 Lezzerini; 44 Ampadu, 31 Caldara, 32 Ceccaroni (C), 19 Ullmann; 21 Cuisance, 5 Vacca, 27 Busio; 10 Aramu, 14 Henry, 20 Nani.

A disposizione: 1 Maenpaa; 3 Molinaro, 8 Tessmann, 11 Sigurdsson, 13 Modolo, 16 Fiordilino, 18 Heymans, 23 Kiyine, 30 Svoboda, 33 Crnigoj, 42 Peretz, 77 Okereke.

Allenatore: Alberto Bertolini (Paolo Zanetti a casa causa COVID-19, ndr)

Diffidati: Ceccaroni, Heymans e Aramu.

Squalificati: –

Indisponibili: 34 Bertinato, 88 Romero*; 6 Dezi, 7 Mazzocchi, 17 Johnsen*, 22 Ebuehi, 24 Bocalon, 39 Zigoni, 43 Ala-Myllymaki, 55 Haps*.

Inutilizzabili causa positività al COVID-19: Non comunicati.

* da valutare in base all’ultimo giro di tamponi

Ultime notizie: La formazione del Venezia in realtà è condizionata dall’ultimo giro di tamponi, che potrebbe anche portare al rinvio della partita. Intanto resta un ballottaggio per reparto: in difesa tra il nuovo arrivato Ullmann e il veterano Molinaro a sinistra, a centrocampo tra Busio e Crnigoj, e in attacco addirittura a tre con la novità Nani che è insidiato da Okereke e Kiyine, in base all’assetto più o meno offensivo che vorrà dare Zanetti.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Venezia in Serie A verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.