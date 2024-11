Inter-Venezia, la probabile formazioni: da Empoli 4 cambi – CdS

Meno uno a Inter-Venezia, match in programma domani sera a San Siro. Simone Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla vittoria con l’Empoli. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

ULTIME – Dopo i tre punti ad Empoli, l’Inter va a caccia del bis contro il Venezia, per mantenere il passo del Napoli, domani all’ora di pranzo impegnato in un test durissimo contro l’Atalanta. A San Siro arriverà il Venezia di Eusebio Di Francesco, che nell’ultimo turno ha trovato una vittoria in rimonta contro l’Udinese di Kosta Runjaic. Simone Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso e deciderà la formazione da schierare durante la rifinitura di oggi ad Appiano Gentile. Secondo il Corriere dello Sport dovrebbero essere quattro i cambi rispetto alla trasferta di Empoli. In avanti, Thuram e Lautaro Martinez si contendono il posto accanto a Mehdi Taremi.

Inter-Venezia, la probabile formazione con 4 cambi

CAMBI – Verso Inter-Venezia, Inzaghi potrebbe fare più di due-tre cambi, come si ipotizzava nell’antivigilia. Già tra i pali, Yann Sommer rischia il posto a discapito di Josep Martinez. In difesa, pronto a giocare dal primo minuto Benjamin Pavard, con Bisseck al posto di Alessandro Bastoni. In mezzo, nonostante il recupero di Francesco Acerbi, sarà ancora de Vrij al centro della difesa. A centrocampo, verso la panchina Nicolò Barella, dentro Asllani con Frattesi e Mkhitaryan. Ai lati, Dumfries potrebbe rilevare Darmian. A sinistra ci sarà Dimarco. In avanti, Taremi sicuro del posto. Lautaro Martinez e Thuram si giocano la maglia da titolare. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.