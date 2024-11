Inter-Venezia, probabile formazione: come regista un favorito – CdS

È il giorno di Inter-Venezia, match in programma questa sera alle 20.45. Simone Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi nella rifinitura di stamani, ma ad oggi in regia c’è un favorito. La probabile formazione per Inter-Venezia secondo il Corriere dello Sport.

LA PARTITA – Verso Inter-Venezia, match valido per l’undicesima giornata di Serie A. I nerazzurri vanno a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo e della settima vittoria nelle ultime otto. Dopo lo 0-3 di Empoli, Inzaghi non vuole perdere il passo del Napoli e al contempo vuole il nuovo allungo sulla Juventus, che ieri, battendo l’Udinese, si è riportata a ridosso dei nerazzurri con 21 punti. A San Siro arriverà il Venezia di Gaetano Oristanio, stellina ligure ed ex nerazzurro su cui il club di Viale della Liberazione mantiene una percentuale sulla futura rivendita. Simone Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi di formazione durante la rifinitura di stamattina.

La probabile formazione di Inter-Venezia: Zielinski favorito in regia

ULTIME – L’Inter contro il Venezia non dovrà pensare alle partite successive contro Arsenal e Napoli e le possibili scelte di Simone Inzaghi vanno in contro a questa direzione. In difesa, si va verso il trio formato da Benjamin Pavard, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Il vero dubbio è in mezzo, dove tre giocatori si giocano un posto in regia: Piotr Zielinski, Barella e Mkhitaryan. Il polacco è favorito. Barella, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe partire dalla panchina. In avanti scalpita Taremi, anche se Thuram ha ancora qualche chance di giocare dal 1′. La probabile formazione di Inter-Venezia secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Pavard; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.