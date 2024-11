Inter-Venezia, la prima di tre partite in casa per puntare in alto

Inter-Venezia segna il ritorno al Meazza della squadra di Inzaghi, dove la vittoria manca dal 5 ottobre. Da stasera alle 20.45 si torna a giocare in casa e non sarà un appuntamento isolato.

IL TRITTICO – Inter-Venezia, poi l’Arsenal e quindi il big match contro il Napoli capolista in Serie A. Tre partite in sette giorni, prima di fermarsi per una nuova sosta per le nazionali, e tutte in casa. Decisive, perché c’è da risistemare la classifica in campionato (accorciando sulla vetta) e da arrivare bene a metà fase campionato di Champions League. Ma vanno affrontate una alla volta. A cominciare da stasera, che per molti può essere “l’impegno più facile” per l’Inter ma solo sulla carta. Perché il Venezia nel turno infrasettimanale ha rimontato da 0-2 a 3-2 l’Udinese e appare una squadra in ripresa. Ben più di quanto non dica la classifica, complice un inizio per loro complicato.

Inter-Venezia, l’emergenza infortuni comincia a diminuire

QUALI RIENTRI? – Tajon Buchanan può tornare in campo dopo cinque mesi, Tomas Palacios ha debuttato mercoledì, Josep Martinez attende l’esordio, Mehdi Taremi spera in una maglia da titolare. Ma per Inter-Venezia Simone Inzaghi può finalmente avere più opzioni, su tutte quella di Hakan Calhanoglu. Che ha smaltito l’infortunio muscolare di due settimane fa con la Roma ed è atteso dal ritorno in campo. Anche se questo può significare non mettere dal 1′ Davide Frattesi, determinante con la doppietta che ha aperto e chiuso il tris contro l’Empoli di mercoledì. Nel Venezia Eusebio Di Francesco si affida agli ex e a chi ha orchestrato il ribaltone contro l’Udinese. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Venezia, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.