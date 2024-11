Inter-Venezia, non solo Martinez. Scatta l’ora di Taremi in attacco!

Per la sfida contro il Venezia, Simone Inzaghi sembra intenzionato a effettuare diversi cambi di formazione. Non solo Josep Martinez tra i pali per l’Inter. L’intenzione è anche quella di puntare su Mehdi Taremi titolare al posto di Lautaro Martinez.

INTER-VENEZIA – Simone Inzaghi studia il calendario, e in vista del prossimo impegno Inter-Venezia di domenica, un altro cambio oltre Josep Martinez tra i pali dovrebbe riguardare Mehdi Taremi. Una chance importante per l’iraniano, che, arrivato in estate a parametro zero dal Porto, ha finora faticato a ritagliarsi uno spazio stabile nell’undici nerazzurro. Taremi ha segnato un solo gol in questa stagione, arrivato su calcio di rigore nella vittoria per 4-0 contro la Stella Rossa in Champions League. Nonostante l’attesa dei tifosi per un suo maggiore contributo in zona gol, il suo impatto è stato finora limitato a pochi spezzoni di partita, usato principalmente per far rifiatare i titolari. La partita contro il Venezia diventa quindi un’occasione cruciale per l’attaccante: è il suo momento per dimostrare di poter essere un punto fermo anche in Serie A, e non solo un’alternativa a Lautaro Martinez e Thuram.

Taremi, una strategia in coppia con Thuram: obiettivo Inter-Venezia

IN ATTACCO – Accanto a Thuram, che ha già costruito una solida intesa con Lautaro, Taremi potrebbe sfruttare la sua abilità nel proteggere il pallone e nel gioco aereo, fornendo un punto di riferimento centrale. Mentre Thuram, rapido e dinamico, attira le difese avversarie con movimenti ampi, Taremi potrebbe beneficiare di spazi in area di rigore. Inoltre, con la sua esperienza internazionale, l’attaccante iraniano ha le doti per essere un finalizzatore affidabile. Per Inzaghi, l’impiego di Taremi in Inter-Venezia si inserisce in una strategia più ampia di turnover, indispensabile con l’Inter impegnata su più fronti. I nerazzurri sono chiamati a mantenere la testa della classifica, ma anche a risparmiare energie in vista dei prossimi impegni europei.