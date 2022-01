Inter-Venezia, (per ora) lista lagunari ok: programmata la partenza per Milano

Inter-Venezia al momento dovrebbe giocarsi. La lista dei lagunari è OK con un numero di positivi al di sotto della soglia limite. A meno di clamorose sorprese, i veneti nel pomeriggio partiranno alla volta di Milano

PARTENZA PREVISTA − Se da un lato l’Inter non pensa al rinvio (vedi articolo), dall’altro il Venezia fa la conta per partire alla volta di Milano in vista di Inter-Venezia. Come riporta Marco Barzaghi su Twitter, al momento la lista della squadra veneta è OK con un numero di positivi al di sotto della soglia limite per sospendere il match (nove giocatori). Se non ci saranno ulteriori aggiornamenti negativi, la squadra di Paolo Zanetti partirà nel pomeriggio in direzione Milano.