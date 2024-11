Inter-Venezia, le formazioni ufficiali: Inzaghi cambia in mezzo! Riecco Pavard

Inter-Venezia è la sfida che andrà in scena alle ore 20.45 a San Siro, valevole per l’undicesima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi ha la possibilità di portarsi a -1 dal Napoli capolista, sconfitto in casa dall’Atalanta e prossimo avversario in campionato. Di seguito le formazioni ufficiali

SFIDA CRUCIALE – Inter-Venezia è la partita che alle ore 20.45 si giocherà a San Siro, valevole per la giornata numero undici del campionato di Serie A. Sarà un match piuttosto importante per i Campioni d’Italia in carica, che dopo la sconfitta del Napoli di Antonio Conte al Maradona per mano dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini hanno la possibilità di portarsi a -1 dalla vetta, proprio prima dello scontro diretto con i partenopei in programma domenica 10 novembre. Simone Inzaghi rispetto alla sfida con l’Empoli potrà contare su Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi che hanno recuperato dai rispettivi infortuni e sono dunque a disposizione del tecnico piacentino. In ogni caso in mezzo al campo dal 1′ si vedrà Piotr Zielinski e al centro della difesa Stefan de Vrij: Inzaghi si dimostra dunque prudente alla luce della prossima sfida di Champions League con l’Arsenal. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Venezia.

INTER-VENEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

VENEZIA (3-4-2-1): 35 Stankovic; 4 Idzes, 30 Svoboda, 15 Altare; 7 Zampano, 22 Crnigoj, 14 Nicolussi Caviglia, 38 Andersen, 5 Haps; 11 Oristanio, 20 Pohjanpalo

A disposizione: 1 Joronen, 23 Grandi, 6 Busio, 9 Gytkjaer, 10 Yeboah, 21 Sagrado, 25 Schingtienne, 27 Candela, 32 Duncan, 33 Sverko, 45 Raimondo, 77 Ellertsson, 79 Carboni, 80 El Haddad, 97 Doumbia.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

