Inter-Venezia, Lautaro Martinez furioso nel post! La ricostruzione

Lautaro Martinez non ha particolarmente apprezzato alcune scelte dell’arbitro nella partita vinta dall’Inter contro il Venezia. La sua intervista su Dazn è eloquente, la spiegazione.

ACCADUTO – In Inter-Venezia è successo di tutto e questo “tutto” non è proprio piaciuto a Lautaro Martinez. Fin dal recupero concesso dall’arbitro Maria Sole Caputi sono nati problemi su problemi. Il primo ha riguardato i minuti dati di extra-time: sette! Il capitano nerazzurro, così come tanti altri giocatori, ha fatto notare che il tempo in più fosse esagerato. Lautaro Martinez infatti ha detto: «Nel primo tempo zero minuti di recupero, nel secondo tempo addirittura sette. Questo non va bene! Dobbiamo migliorare tutti per andare avanti».

Inter-Venezia, le polemiche post-partita! Il racconto

LE POLEMICHE – Al 97′ poi è successo il finimondo. Dal fondo sulla fascia sinistra arriva un cross destinato alla testa di Sverko, che deposita in rete tramortendo Yann Bisseck davanti a lui. Nell’azione ci sono ben due falli: la sua mano che tocca il pallone, anche se involontaria, e le mani sopra le spalle del difensore nerazzurro che fanno da sfondamento. L’arbitro ha annullato il gol al VAR a partita praticamente conclusa e lo ha fatto senza andare a rivedere il monitor, il motivo è preciso: nei casi di falli di mano nelle azioni delle reti non serve l’on-field review. Basta la segnalazione di chi si trova davanti ai monitor, segnalazione che è arrivata in occasione della rete di Sverko in Inter-Venezia. Lautaro Martinez in generale non ha neanche apprezzato i minuti finali della sua squadra, sottolineando: «Non voglio dare colpe agli altri, è vero che dobbiamo chiudere le partite prima». La squadra di Simone Inzaghi stava per buttare al vento una vittoria, tutto per la frenesia dei momenti finali del match dove non si riusciva a tenere più un pallone. Ci sono problemi da risolvere, alla svelta!